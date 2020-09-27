2020/09/27 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت السفارة الأميركية في بغداد عن اجراء سلسلة اختبارات لصفارات الإنذار.

وقالت السفارة في بيان انها ستجري خلال اليومين المقبلين، سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ، مشيرة الى ان صوت الإنذارات بالخطر وصفارات الإنذار وغيرها من أنواع الضوضاء سيصل الى السكان المقيمين في المناطق المُحيطة بالسفارة عند اجراء تلك التدريبات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأميركية في بغداد تكشف عن إجراء سلسلة اختبارات لصفارات الإنذار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأميركية في بغداد تكشف عن إجراء سلسلة اختبارات لصفارات الإنذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).