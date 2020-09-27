تحالف القوى ترفض تسييس ملف الحشد العشائري

2020/09/27 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت كتلة تحالف القوى العراقية، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بإلغاء امر صدر من هيئة الحشد الشعبي بشأن الحشود العشائرية.

وأكدت الكتلة ان الحشود العشائرية هي حشود شكلت لمشاركة القوات الامنية لتحرير الارض من العصابات الإرهابية في نينوى الانبار ديالى صلاح الدين كركوك ومن ثم مسك الارض وحفظ الامن في تلك المحافظات الا ان الامر الذي صدر عن هيئة الحشد الشعبي يخالف ذلك جملة وتفصيلا، مشيرة الى ان تسييس هذا الملف فيه خطورة كبيرة على الامن في هذه المحافظات.

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