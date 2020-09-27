2020/09/27 | 16:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- وجه النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ،الاحد، مجلس النواب يوجه باستضافة محافظ بغداد بسبب هدر المال العام وعدم اكتمال مشروع حي المنتظر بالرغم من انجاز المشروع والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء ووزارة التخطيطهناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يوجه باستضافة محافظ بغداد المركز الخبري الوطني.

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