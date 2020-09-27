البرلمان يوجه باستضافة محافظ بغداد بسبب هدر المال العام

2020/09/27 | 16:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاحد، بأستضافة محافظ بغداد بسبب هدر المال العام وعدم اكمال مشروع حي المنتظر في العاصمة.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “النائب الاول لرئيس المجلس وجه بأستضافة محافظ بغداد بسبب هدر المال العام وعدم اكمال مشروع حي المنتظر بالرغم من اكمال المشروع والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء ووزراة التخطيط”.

وكان مجلس النواب عقد جلسته اليوم الاحد برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي.

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