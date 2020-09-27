2020/09/27 | 17:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس مجلس النواب يوجه باستضافة محافظ بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس مجلس النواب يوجه باستضافة محافظ بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).