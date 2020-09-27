نادٍ خليجي يفاوض ميمي

2020/09/27 | 17:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

دخل نادي الوحدة السعودي في مفاوضات مع لاعب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم مهند علي “ميمي” تمهيداً لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر مصدر مقرب من ميمي لـ /المعلومة/ ان “نادي الوحدة السعودي اتصل بالقعل بالمهاجم مهند علي تمهيداً لضمه في الموسم المقبل”.

وأوضح ان “الوحدة يسعى لضم مهند بشكل نهائي وليس كصيغة اعارة”، مشيراً إلى ان “مفاوضات النادي السعودي مع الدحيل القطري ستبدأ قريباً على امل الوصول الى حل يرضي الطرفين”.

يذكر ان ميمي يلعب الان في صفوف السيلية القطري على سبيل الإعارة من الدحيل.



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