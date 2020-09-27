محافظ ذي قار يكشف آخر تطورات ملف سجاد العراقي ويؤكد: لا علم لي بمفاوضات


محافظ ذي قار يكشف آخر تطورات ملف سجاد العراقي ويؤكد: لا علم لي بمفاوضات
2020/09/27 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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