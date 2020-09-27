ضبط عجلة محملة بمادة (شيش حديد) تم التلاعب بقياسات أحجامها في منفذ زرباطية الحدودي

2020/09/27 | 17:08 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط عن ضبط عجلة محملة بمادة (شيش حديد) بحمولة إجمالية (60طنا و 200كغم) والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان شعبة البحث والتحري في هيئتنا وخارج الحرم الكمركي تمكنت من ضبط العجلة وتدقيق معاملتها ومعاينة حمولتها من قبلهم تبين أن هنالك اختلافا في موافقة الإعفاء والذي تم ذكره في المعاملة شيش حديد قياس (10ملم) والحمولة الفعلية قياس (12 ملم) ، وذلك يعد تلاعبا في وصف البضاعة مما سببت هدراً بالمال العام"./انتهى7

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