البرلمان يوجه باستضافة محافظ بغداد

2020/09/27 | 17:08 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وجه مجلس النواب بأستضافة محافظ بغداد بسبب هدر المال العام وعدم اكمال مشروع حي المنتظر بالرغم من اكمال المشروع والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء ووزراة التخطيط./انتهى5

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