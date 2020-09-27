العراق والأردن⁩ يوقعان عقداً لربط شبكة الكهرباء بين البلدين

2020/09/27 | 17:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّع العراق والأردن اليوم الأحد، عقداً لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية بين البلدين يتضمن تزويد العراق بـ 1000 جيجاواط ساعة سنويا كمرحلة أول...

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