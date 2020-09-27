نزوح “غير معلن” في ديالى بسبب هجمات داعش

2020/09/27 | 17:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المغلومة/ ديالى…

كشف مكتب حقوق الانسان في ديالى، الاحد، عن نزوح غير معلن للعوائل في بعض مناطق المحافظة خلال العام الجاري.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي لـ /المعلومة/، ان “المكتب سجل خلال العام الجاري نزوح غير معلن للعشرات من الاسر في مناطق متفرقة من ديالى خلال العام الجاري بسبب هجمات داعش الارهابي”.

واضاف، ان “الاسر النازحة تلجأ الى اقرباء في قرى قريبة او مناطق سكنية للبقاء فترة زمنية مؤقتة لحين الاستقرار الامني والعودة”، لافتا الى ان “النزوح غير المعلن لايتضمن نقل الاثاث وهو يتم لفترة زمنية محددة تصل في بعض الاحيان الى شهر او اكثر ومن ثم العودة بعد استتباب الاوضاع الامنية”.

واشار مهدي الى ان “الوضع الامني بشكل عام يعاني من تحديات كبيرة في ديالى خاصة مناطق الوقف وشيخ بابا وريف خانقين بسبب نشاط خلايا داعش الارهابي”.

وشهدت ديالى تكرار لمسلسل الخروقات الامنية في بعض مناطقها خلال الاشهر الماضية ما اسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ودفعهم للنزوح القسري

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