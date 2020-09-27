في الذكرى السنويةلإانتفاضة أكتوبر العراقية المجيدة ، مستمرة حتى تحقيق المطاليب العادلة والمشروعة - محمد جواد فارس

2020/09/27 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_جواد_فارس أمين لا تغضب و أن هتك الستر وديست حرمات الذمامأمين خل الدم ينزف دما ودع ضراما ينبثق عن ضرامصبرا فقد نصبر كي نلتقي با لجزء من ثانية طول عام محمد مهدي الجواهري1963 في الأول من تشرين ثاني ( أكتوبر )عام 2019 ، وبعد سبعة ......





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