2020/09/27 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، ان مطالب الأطباء مشروعة، وسيتولى رعاية ما يمكن منها بشكل مباشر، داعيا اياهم الى الإسراع في إنهاء إضرابهم العام والعودة الى ممارسة مهنتهم الإنسانية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل ، اليوم الأحد، وفداً يمثل الأطباء المقيمين والدوريين المضربين عن العمل، واستمع الى مطالبهم واحتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها في ظل جائحة كورونا، وفي هذا الظرف الصعب، حيث يشهد البلد أزمة مالية الى جانب تحديات اخرى”.

وأكد الكاظمي، أن “مطالب الأطباء مشروعة، وسيتولى رعاية ما يمكن منها بشكل مباشر، وتذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذها”، داعيا اياهم، الى “الإسراع في إنهاء إضرابهم العام والعودة الى ممارسة مهنتهم الإنسانية، ومساندة زملائهم من الكوادر الطبية والصحية والتمريضية، للعبور من هذه الأزمة الخطيرة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: مطالب الأطباء مشروعة وسأتولى رعاية ما يمكن منها بشكل مباشر) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: مطالب الأطباء مشروعة وسأتولى رعاية ما يمكن منها بشكل مباشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).