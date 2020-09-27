غوارديولا: الإصابة تبعد جيسوس شهرا عن الملاعب

2020/09/27 | 17:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_این]تعرض اللاعب البرازيل الدولي والمهاجم في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة شهر بحسب ما كشف المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

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