2020/09/27 | 17:25 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة_این]تعرض اللاعب البرازيل الدولي والمهاجم في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة شهر بحسب ما كشف المدرب الإسباني بيب غوارديولا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوارديولا: الإصابة تبعد جيسوس شهرا عن الملاعب
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوارديولا: الإصابة تبعد جيسوس شهرا عن الملاعب
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوارديولا: الإصابة تبعد جيسوس شهرا عن الملاعب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).