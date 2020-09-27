بعد تعرضها لهجوم لإرتدائها مايوه.. عارفة عبد الرسول لـ”المستقلة”: كل شخص حر برأيه

2020/09/27 | 17:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت الفنانة المصرية “عارفة عبدالرسول” ، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، والمواقع الإخبارية ، خلال الساعات الماضية ، بعد ما نشرت صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وهى ترتدى “المايوه” ، أثناء قضائها إجازتها الصيفية.وفور نشرها الصورة ، إنهالت التعليقات عليها ، الرافضة لإرتدائها مايوه […]

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