2020/09/27 | 17:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاحد، رفع جلسة المجلس الى العاشر من الشهر المقبل.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “رئاسة مجلس النواب قررت رفع جلسة البرلمان التي عقدت اليوم الاحد، الى يوم السبت العاشر من شهر تشرين الاول المقبل”.

التالي

منذ 8 دقائق

الكاظمي: مطالب الأطباء مشروعة وسأتولى رعاية ما يمكن منها بشكل مباشر

منذ 37 دقيقة

البرلمان يوجه باستضافة محافظ بغداد بسبب هدر المال العام

منذ ساعة واحدة

تحالف القوى يدعو لالغاء اوامر هيئة الحشد بشان الحشود العشائرية

منذ ساعتين

الخزعلي: لا مصلحة في استهداف السفارة الأميركية

منذ 3 ساعات

مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم

منذ 4 ساعات

البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي

منذ 4 ساعات

النزاهة تضبط مسؤولين في نقابات عمال نينوى لجبايتهما مبالغ مالية خلافاً للقانون

منذ 19 ساعة

مكتبه: لا صحة لاعتقال النائب والمحافظ الاسبق علي محسن التميمي

منذ 20 ساعة

جدول اعمال البرلمان لجلسة يوم غد الاحد

منذ 21 ساعة

بالفيديو..



رئيس مجلس النواب يؤكد على اهمية التمثيل النسوي في الدوائر الانتخابية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يُرفع جلسته الى العاشر من الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يُرفع جلسته الى العاشر من الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).