الكاظمي يدعو الاطباء الى الاسراع بانهاء اضرابهم والعودة لعملهم

2020/09/27 | 17:30 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، الاطباء الى انهاء اضرابهم والعودة الى عملهم.

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