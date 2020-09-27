مجلس النواب يرفع جلسته الى العاشر من الشهر المقبل

2020/09/27 | 17:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع مجلس النواب، الاحد، جلسته الى العاشر من شهر تشرين الاول المقبل.

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