الإعلان عن عدد المواكب الحسينية المشاركة في الزيارة الأربعينية وماذا أعدت

2020/09/27 | 18:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت المؤسسة العليا للمواكب الحسينية في النجف الأشرف، الأحد، مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف موكب في تقديم الخدمات لزوار أربعينية الإمام الحسين (ع) الذين بدأوا يتوافدون إلى المحافظة سيرا على الأقدام من مختلف المحافظات .

وقال الأمين العام للمؤسسة، زكي جريو في تصريح تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (27 ايلول 2020) : إن " 3640 موكبا حسينيا من النجف الأشرف سيشاركون في توفير الخدمات للزائرين على امتداد الطرق المؤدية الى كربلاء المقدسة ، فضلا عن مشاركة 280 موكبا من المحافظات الأخرى لخدمة الزوار".

وأضاف جريو أن "المواكب الخدمية ملتزمة بالتعليمات والإرشادات الوقائية التي أطلقتها الجهات الصحية للحفاظ على سلامة الزائرين من عدوى وباء كورونا "، مؤكدا انه " تم اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية لمنع انتشار الوباء بين الزوار ومنها تعفير وتعقيم المواكب وتوزيع الكمامات والكفوف على الزائرين فضلا عن توزيع الأطعة والأشربة غير المكشوفة (السفري) وتطبيق التباعد البدني بين الزوار".

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