2020/09/27 | 18:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _بغداد اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 55 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق لهذا اليوم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة : تسجيل 55 حالة وفاة جديدة بكورونـا) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة : تسجيل 55 حالة وفاة جديدة بكورونـا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).