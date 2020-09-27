هولندا تسجل أعلى معدل يومي في إصابات كورونا

2020/09/27 | 18:17 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات نشرتها السلطات الصحية في هولندا اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا سجل رقما قياسيا يوميا بلغ 2995 حالة.

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