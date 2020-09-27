تسجيل 3481 اصابة جديدة بكوفيد19 في عموم البلاد

2020/09/27 | 18:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الأحد الموافق 2020/9/27، عن تسجيل 3481 اصابة جديدة بفايروس كورونا، ووفاة 55 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا، كما في الجدول ادناه كالاتي:

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة‌

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