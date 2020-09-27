حرب موسوليني من النصر إلى الانهيار ـ مغامرات متهورة.....

2020/09/27 | 18:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رواية واضحة عن الدفء الذي قام به الدوتشي ، والصراع الذي لا طائل من ورائه الذي لم تفعل إيطاليا شيئًا سوى الضرررئيس الوزراء الإيطالي بينيتو موسوليني (1883-1945) يراجع قواته المرسلة لمساعدة القوات الألمانية في غزو الاتحاد السوفيتي ، في أغسطس 1941

بين عامي 1935 و 1943 ، خاض نظام بينيتو موسوليني الفاشي الحرب في إثيوبيا وإسبانيا وألبانيا وشمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​وفرنسا واليونان وأراضي يوغوسلافيا المفككة والاتحاد السوفيتي وأخيراً جزر إيطاليا نفسها.



من عام 1940 إلى عام 1943 ، امتد النظام إلى ما هو أبعد من إمكانياته ، وكانت النتيجة المتوقعة هي انزلاق إيطاليا في مجرى ألمانيا النازية قبل الانهيار على جميع الجبهات ، وفقدان إمبراطوريتها الأفريقية والاستسلام للاحتلال النازي والحلفاء والحرب الأهلية.



لكن غوتش ، الأستاذ الفخري بجامعة ليدز ، يتطرق إلى جوهر الأمر عندما كتب أن موسوليني كان استراتيجيًا عسكريًا ضعيفًا ، راهن على العدوان في جزء كبير منه بسبب ذكريات مشاركة إيطاليا في الحرب العالمية الأولى.



في إسبانيا ، "أرسل الإيطاليون الفقراء لمحاربة الأسبان الفقراء" ، كما كتب الروائي ليوناردو في هذا المجال.

على الرغم من الجهود الهائلة التي بذلتها إيطاليا ، فقد أدى دخول إيطاليا المتأخر في الحرب العظمى إلى جانب بريطانيا وفرنسا إلى ما أدانه النقاد المحليون باعتباره مكاسب ضئيلة تم الحصول عليها في مؤتمر باريس للسلام 1919-20 أدى هذا "الانتصار المشوه" إلى زعزعة استقرار السياسة الإيطالية ، وخلق الظروف لاستيلاء موسوليني على السلطة في عام 1922 ، وزاد من تصميمه على منع الآخرين من معاملة إيطاليا على أنها "أقل القوى العظمى".

غزت إيطاليا الحبشة - إثيوبيا اليوم - في 1935-1936 وانتهى بها المطاف في الجانب القومي المنتصر لفرانسيسكو فرانكو في الحرب الأهلية الإسبانية 1936-1939 ، لكن هذه النجاحات كانت مضللة.



كانت حملة شرق إفريقيا غير متطابقة تمامًا ، ولم تكن اختبارًا حقيقيًا للقوات المسلحة الإيطالية.



في إسبانيا ، "أرسل الإيطاليون الفقراء لمحاربة الإسبان الفقراء" ، كما كتب الروائي الصقلي ليوناردو سكياسيا لاحقًا.



يقول جوتش إن الجمهوريين الإسبان "كانوا مسلحين بشكل سيئ ، وتدريبهم سيئًا ويفتقرون إلى القدرة في العمليات الدفاعية.



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لقد تبين أن معدات الجيش الإيطالي وعقيدته وممارساته كانت كلها ناقصة ".

بحلول الوقت الذي غزت فيه إيطاليا اليونان في أكتوبر 1940 ، كانت تعاني من نقص شديد في الموارد.



يلاحظ جوتش: "بمجرد أن وطأت قدم أول جندي إيطالي اليونان ، بدأت الأمور تسوء".



كانت أنظمة الاتصالات "غير كافية بشكل ميؤوس منه" ، ولم يكن لدى الجيش زيت مضاد للتجمد وكانت ذخائره من النوع السيء ، مما تسبب في عطل في أسلحته.

كان قرار موسوليني بالانضمام إلى هجوم هتلر على الاتحاد السوفيتي في عام 1941 "أحد أكبر أخطائه" ، مدفوعًا بعدائه الأيديولوجي للبلشفية واعتماده على ألمانيا النازية ، ولكن أيضًا بسبب الحاجة إلى تعزيز هيبة نظامه بعد الإذلال في اليونان و شمال أفريقيا.



انتهت الحملة بهزيمته على نهر الدون ، حيث "تراجعت القوات الإيطالية جنوباً في درجات حرارة -35 / 40 درجة مئوية ، ضربتها رياح قوية ، وهاجمها الثوار والوحدات السوفيتية النظامية ، وفي إحدى المرات قصفتها الطائرات الألمانية بطريق الخطأ".



عشرات الآلاف قتلوا أو ماتوا في السجن أو في طريقهم إلى الأسر.

يشير Gooch بحق إلى أن "حرب إيطاليا في روسيا لن تصل أبدًا إلى مستويات البربرية التي ارتكبها الألمان" ، لكن هذا لا يوفر سوى القليل من الراحة.



لسبب واحد ، "بذلت الدعاية الفاشية قصارى جهدها ، حيث صورت الجيش الأحمر على أنه حشد مجهز جيدًا ولكنه طائش وعرضة للعنف الهمجي ويغذيها الكحول".

من ناحية أخرى ، فإن الحملة الإيطالية في البلقان هي سجل مخجل من الفظائع ، بما في ذلك أخذ الرهائن والإعدام بإجراءات موجزة وحرق القرى.



لم يحظ هذا باهتمام كبير في إيطاليا ما بعد الحرب ، لأن يوغوسلافيا وقعت تحت الحكم الشيوعي بينما انضمت إيطاليا إلى نادي الديمقراطيات الغربية.

في الواقع ، لم يُظهر الكثير من المؤسسة السياسية الإيطالية في فترة ما بعد الحرب وأجزاء من المجتمع اهتمامًا كبيرًا بحساب كامل وصريح مع موسوليني ودور الأمة في الحرب العالمية الثانية.

تكمن قوة حرب موسوليني في أنها تعتمد على مجموعة كاملة من المصادر العسكرية الإيطالية الرسمية أكثر من معظم الحسابات السابقة.



يستخدم Gooch مواد أخرى بشكل خفيف نسبيًا ، مثل مذكرات ورسائل الجنود وتقارير الشرطة السرية حول الروح المعنوية.



لكن روايته واضحة ، وقد تم الحكم على تحليله تمامًا والنتيجة هي سرد ​​شامل ومقروء لسلسلة من الحروب التي لا طائل من ورائها والتي لم تؤذي إيطاليا فقط بل أضرتها ضررا كبير لا يعوض .

PUKmedia اعداد وترجمة زيد محمود‌

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