الكاظمي للاطباء المضربين : مطالبكم مشروعة وسأتولى رعاية ما يمكن منها بشكل مباشر

2020/09/27 | 18:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن مطالب الأطباء مشروعة، وسيتولى رعاية ما يمكن منها بشكل مباشر، وتذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذها.

ودعا الكاظمي ، خلال لقائه وفداً يمثل الأطباء المقيمين والدوريين المضربين عن العمل، واستمع الى مطالبهم واحتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها في ظل جائحة كورونا، وفي هذا الظرف الصعب، الى الإسراع في إنهاء إضرابهم العام والعودة الى ممارسة مهنتهم الإنسانية ، ومساندة زملائهم من الكوادر الطبية والصحية والتمريضية، للعبور من هذه الأزمة الخطيرة.

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