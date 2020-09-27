ديالى تحذر من “خطأ قاتل” سيؤدي الى انتشار كورونا بمعدلات عالية

2020/09/27 | 18:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

حذرت بيئة ديالى، الاحد، من خطأ قاتل سيؤدي الى انتشار فيروس كورونا بمعدلات عالية داخل المحافظة.

وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري لـ /المعلومة/، إن “نسبة كبيرة من مصابي فيروس كورونا في ديالى يلجأ الى الحجر المنزلي خاصة عندما تكون اعراض الاصابة خفيفة لاتستدعي عناية طبية عالية والحصول على الاوكسجين لكن الخطا القاتل هو الية التعامل مع نفايات المرضى ودمجها مع نفايات المنزل العادية “.

واضاف، ان “دمج نفايات المرضى بكورونا بالنفايات العادية تعرض عمال النظافة للاصابة وحتى ما يعرف بالنباشة الذين يعلمون في مكبات النفايات سيكونون ضحايا للاصابة أيضا”، مؤكدا “تشكيل لجنة للتوعية من خطورة هكذا اخطاء في تفشي الفيروس وانتقال الى اخرين خاصة وان ديالى لاتزال تسجل معدلات عالية للاصابة حتى الان”.

وكانت ديالى سجلت اليوم اعلى حصيلة يومية للاصابات بفيروس كورونا وبلغت 252 إصابة.



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