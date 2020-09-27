ليدز يتخطى شيفيلد بصعوبة في البريميرليج

2020/09/27 | 18:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]حقق فريق ليدز يونايتد فوزاً صعبا على حساب مضيفه شيفيلد يونايتد، الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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