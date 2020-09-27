2020/09/27 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | وزارة الصحة تعلن تسجيل 3481 اصابة جديدة و3755 حالة شفاء و55 حالة وفاة

وزارة الصحة: المجموع الكلي لحالات الشفاء 280673 حالة

وزارة الصحة: المجموع الكلي للاصابات 349450 حالة

وزارة الصحة: المجموع الكلي للوفيات 8990 حالة

وزارة الصحة: عدد الحالات تحت العلاج 59787 حالة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وزارة الصحة تعلن تسجيل 3481 اصابة جديدة و3755 حالة شفاء و55 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | وزارة الصحة تعلن تسجيل 3481 اصابة جديدة و3755 حالة شفاء و55 حالة وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).