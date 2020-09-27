الاعرجي وبارزاني يبحثان تعزيز التعاون المشترك بين المركز والإقليم

2020/09/27 | 18:34 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، الأحد، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني تعزيز التعاون المشترك بين المركز والإقليم.

وذكر بيان لمكتب الاعرجي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مستشار الأمن الوطني التقى في اربيل ، بارزاني وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، والتحديات الراهنة وتوحيد المواقف بين المركز والإقليم، وكذلك جهود الإصلاح وحلّ الملفات العالقة بين المركز والإقليم".

وأكد الأعرجي، بحسب البيان، أن "زيارته الى الإقليم على رأس وفد أمني رفيع، جاءت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لحل الملفات العالقة وفق الدستور وماتقتضيه المصلحة العليا للبلاد، وبشكل تدريجي وفق مبدأ الصراحة والواقعية".من جانبه، شدد مسعود بارزاني أنه يستبشر خيرا بهذه الزيارة التي تعد خارطة طريق أساسها الدستور والثقة، مبينا أن من دون الثقة المتبادلة لانستطيع بناء شيء حتى مع وجود الدستور.

وتابع البيان، أن "اللقاء شهد أيضاً بحث تعزيز التعاون المشترك بين المركز والإقليم، خصوصاً ما يتعلق بالتنسيق الأمني ومواجهة الإرهاب وملف النازحين".





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