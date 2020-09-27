” 40 مليون دينار ” قروض لترميم الوحدات السكنية للموظفين الموطنة رواتبهم ودون كفيل

2020/09/27 | 18:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_بغداد

قرر مصرف الرشيد ، منح قروض للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف تصل الى (٤٠) مليون دينار عراقي .

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف ان ” مبلغ القرض يحدد بنسبة (٥٠٪؜) من القيمة التقديرية للوحده السكنية مع مراعاة عدم تجاوز مبلغ القسط والفائدة الشهري (٥٠٪؜) من صافي راتب الموظف المقترض”.

وأوضح ، ان ” من ضمن التعليمات التي حددها مجلس الادارة ان يكون الموظف طالب القرض معينا على الملاك الدائم ولا تقل خدمته عن (سنتين) “.

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