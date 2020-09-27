أرمينيا تلوح بإمكانية اعترافها باستقلال قره باغ

2020/09/27 | 18:38 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار التصعيد العسكري مع أذربيجان في قره باغ، أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الأحد، أن يريفان تعتزم النظر في قضية الاعتراف باستقلال "جمهورية قره باغ".

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