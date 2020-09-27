عدّاد الجائحة: نحو 350 ألف إصابة في العراق

2020/09/27 | 18:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البلاد أكثر من 3400 إصابة جديدة (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى نحو 350 ألف حالة، بعد تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بالفيروس.

سجل العراق أكثر من 3400 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 27 أيلول/سبتمبر، وتضمن تسجيل ​3481 إصابة جديدة و55 حالة وفاة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل 3755 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة 80%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج نحو 60 ألف شخص، 533 منهم تحت العناية المركزة.

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