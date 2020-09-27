صور..”بالبكاء والملابس البيضاء” زوجة وبنات المنتصر بالله يودعونه إلى مثواه الأخير

2020/09/27 | 18:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أقيم عصر اليوم ، مراسم تشييع جثمان الفنان المصري المنتصر بالله بكنيسة الشهيد أبو سيفين بمنطقة المهندسين بالقاهرة.وحرص عدد من نجوم الفن على حضور مراسم القداس، وتشييع جثمان الفنان الراحل وهم الفنان هاني رمزي، الفنان أحمد بدير، الفنان منير مكرم، المذيعة بوسي شلبي، المنتج أحمد السبكي، الفنان أشرف زكي، مع إلتزام […]

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