مستشار الأمن القومي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني يؤكدان اهمية التنسيق الأمني ومواجهة الإرهاب

2020/09/27 | 18:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اهمية التنسيق الأمني ومواجهة الإرهاب.وذكرت المستشارية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انه جرى خلال اللقاء في محافظة أربيل اليوم، بحث مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، والتحديات الراهنة وتوحيد المواقف بين المركز والإقليم، وكذلك جهود الإصلاح وحلّ الملفات العالقة بين المركز والإقليم".كما بحث الجانبان أيضا خلال اللقاء، تعزيز التعاون المشترك بين المركز والإقليم، خصوصا مايتعلق بالتنسيق الأمني ومواجهة الإرهاب وملف النازحين.وأكد الأعرجي أن زيارته الى الإقليم على رأس وفد أمني رفيع، جاءت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لحل الملفات العالقة وفق الدستور وماتقتضيه المصلحة العليا للبلاد، وبشكل تدريجي وفق مبدأ الصراحة والواقعية.من جانبه، أكد مسعود بارزاني أنه يستبشر خيرا بهذه الزيارة التي تعد خارطة طريق أساسها الدستور والثقة، مبينا أن من دون الثقة المتبادلة لانستطيع بناء شيء حتى مع وجود الدستور./انتهى7

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