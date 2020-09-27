الكاظمي يدعو الاطباء الى الإسراع في إنهاء إضرابهم العام

2020/09/27 | 18:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاطباء المضربين عن العمل الى الإسراع في إنهاء إضرابهم العام والعودة لممارسة مهنتهم الإنسانية....

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