مع توفيرها الاف فرص “كسب العيش” للعراقيين… منظمة تناشد العالم: تبروعوا بـ 10.1 مليون دولار لخلق فرص لـ 300 الف اخرين

2020/09/27 | 18:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أطلق برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة “يونامي” مشاريع جديدة في العراق، لخلق فرص عمل مؤقتة لآلاف الأشخاص حتى يتمكنوا من البدء في العمل مرة أخرى خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) وتلبية احتياجات أسرهم من الطعام.وذكرت بعثة الامم المتحدة في العراق يونامي في بيان، ان” هذه المشاريع تستهدف ما يصل الى 68,000 شخص في {بغداد والبصرة والموصل وواسط} ويتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء برنامج الاغذية العالمي؛ جمعية ايادي الرحمة الانسانية واوروكوم للتنمية والاغاثة ومنظمة الهدف الدولية”، لافتة الى ان” هذه المبادرة هي جزء من استجابة برنامج الاغذية العالمي لجائحة كورونا (كوفيد-19)”.واضافت انه” بسبب أزمة كوفيد-19حدد برنامج الاغذية العالمي الحاجة الملحة لأنشطة تساعد الناس الذين خسروا اعمالهم ليقفوا على قدميهم مرة اخرى على وجه السرعة، خصوصا الاشخاص العاملين بأجور يومية واولئك الذين يعتمدون على العمل الموسمي”.وبينت البعثة، ان” برنامج الاغذية العالمي اطلق نشاطات كسب العيش في المناطق الحضرية في شهر آب وتغطي الان كل المواقع.



يتسلم المشتركون اجرا نقدياً عن كل يوم عمل في انشطة مجتمعية مفيدة مثل تنظيف المتنزهات العمومية والساحات وترميم المدارس وزرع الاشجار وتنظيف مصارف المياه وطلاء أرصفة الطرق واعادة التدوير وما الى ذلك”.واشارت الى” استمرار عمل برنامج الاغذية العالمي في مشاريع تعزيز سبل كسب العيش من خلال مساعدة 70,000 شخص اضافي من الأكثر فقراً مما يخلق مصادر دخل مستدامة من خلال انشطة زراعية لمواجهة تغير المناخ والتكيف معه”.واوضحت البعثة، ان” هذه المشاريع تركز على صغار المزارعين والعائدين من مخيمات النزوح، وفي نفس الوقت، يستمر برنامج الاغذية العالمي بتقديم المساعدات الغذائية للأسر النازحة واللاجئة في المخيمات بعدد اضافي يصل الى 45,000 من الاشخاص الضعفاء خلال الجائحة”.ولفتت الى، انه في هذه المرحلة التي يكتنفها القلق وبينما تعاني الاسر حتى توفر لقمة العيش، فأن هذه المشاريع تساعد ايضا في ضخ سيولة في الاقتصادات المحلية وبذلك تدعم المجتمعات المحلية ككل.



يتعاون برنامج الاغذية العالمي وشركاؤه تعاوناً وثيقاً مع البلديات في محافظة بغداد والبصرة والموصل وواسط والتي رحبت بدورها بالمبادرة.



يُتوخى خلال تنسيق جميع الانشطة الاجراءات الوقائية الخاصة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك من اجل الحفاظ على سلامة الناس.وقال نائب ممثل برنامج الاغذية العالمي في العراق عاصف بوتو، حسب بيان يونامي،”تعد مشاريع سبل العيش في المناطق الحضرية طريقة جديدة لمساعدة الناس على توفير احتياجاتهم الغذائية خلال الازمة وكذلك المساهمة في تحسين الاقتصاد المحلي وإفادة المجتمعات المحلية بشكل واسع”.وافادت” مرة اخرى، نشكر كل الجهات المانحة على جعل هذا العنصر الحيوي لاستجابة برنامج الاغذية العالمي لجائحة كورونا أمراً ممكنا ً، ونرحب بالمساهمات الجديدة لنتمكن من الوصول الى مجتمعات اكثر في وقتٍ تشتد فيه حاجتهم”.وتابعت” يدعم عدد من الجهات المانحة الكريمة مشاريع كسب العيش في المناطق الحضرية من خلال تمويل داخلي خاص ببرنامج الاغذية العالمي، والذي يتميز بمساهمات تتسم بالمرونة، أي يمكن ان تُخصص المساهمات حسب الاحتياج”.وواصلت” ففي هذا العام قدمت كل من حكومة بلجيكا وكندا وفنلندا وايرلندا واليابان وهولندا ونيوزلندا والنرويج والسويد بالاضافة الى جهاتٍ مانحةٍ خاصة مساهماتٍ مكنت برنامج الاغذية العالمي ان يستجيب الى الاحتياجات المتزايدة في العراق.

هذا ويتطلب تنفيذ المزيد من نشاطات كسب العيش في المناطق الحضرية في البلد، ويناشد برنامج الاغذية العالمي المانحين لتقديم 10.1 مليون دولار امريكي لمساعدة ما يصل الى 300,000 شخص”.

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع توفيرها الاف فرص “كسب العيش” للعراقيين… منظمة تناشد العالم: تبروعوا بـ 10.1 مليون دولار لخلق فرص لـ 300 الف اخرين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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