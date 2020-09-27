مسؤولون: العاهل الأردني يحل البرلمان تمهيدا لانتخابات نوفمبر

2020/09/27 | 18:46 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاهل الأردني الملك عبد الله يتحدث في فرنسا يوم 15 فبراير شباط 2020.تصوير: فينسنت كيسلر - رويترز.عمان (رويترز) - قال مسؤولون إن العاهل الأردني الملك عبد الله أعلن يوم الأحد حل البرلمان وهو ما يعني بمقتضى القواعد الدستورية وجوب استقالة الحكومة خلال أسبوع مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات في نوفمبر تشرين الثاني.وكانت اللجنة الانتخابية بالأردن حددت في يوليو تموز تاريخ العاشر من نوفمبر تشرين الثاني موعدا للانتخابات.تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير

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