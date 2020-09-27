بالوثائق.. نائب يستحصل الموافقة على احالة فقرات قرار “ذي قار منكوبة” الى اللجان البرلمانية

2020/09/27 | 18:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسية

منذ 33 ثانية 389

اعلن النائب ستار الجابري، اليوم الاحد، عن استحصاله موافقة رئاسة المجلس على احالة فقرات قرار “ذي قار منكوبة” الى اللجان البرلمانية لغرض ادراجها ضمن موازنة ٢٠٢٠.

وقال الجابري في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “خاطبنا رئاسة مجلس النواب لتضمين وادراج الفقرات التي فيها جنبة مالية ضمن موازنة ۲۰۲۰ دون استثناء””، مشيرا الى انه “طالب بتفعيل فقرات قرار التصويت على ان محافظة ذي قار مدينة منكوبة والذي صوت عليه النواب وصادق على ذلك بجلسته الثانية والعشرين المنعقدة بتاريخ 18 كانون الأول لسنة ۲۰۱۹”.

واضاف الجابري، ان “القرار كان يتضمن الكثير من الفقرات التي يجب تنفيذها لرفع المعانات عن المحافظة ولم ينفذ منها اي فقرة””، مبينا ان “النائب الأول لرئيس مجلس النواب وجه بعد اطلاعه على الطلب بإحالته إلى اللجان ( المالية، الأمن والدفاع، الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين )”.

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