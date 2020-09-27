استئناف الرحلات الجوية بين السليمانية وتركيا

2020/09/27 | 18:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يستأنف مطار السليمانية الدولي رحلاته الجوية مع تركيا نهاية الشهر الجاري.

واوضح طاهر عبدالله مدير مطار السليمانية الدولي لـPUKmedia: ان الرحلات الجوية بين السليمانية ستستأنف في 30 ايلول الجاري، موضحا، ان شركة " اون يور اير" ستقوم باول رحلة تجريبة بين اسطنبول والسليمانية وبالعكس.

واضاف: ان الرحلة تعد الاولى من نوعها بين السليمانية وتركيا، منذ آذار المنصرم، بعد توقفها بسبب فايروس كورونا المستجد، مؤكدا ان الشركة المذكورة لم تبدأ رحلاتها لحد الان، وانها رحلات تجريبية.

PUKmedia خاص‌

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