ملك الأردن يحل البرلمان

2020/09/27 | 18:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر ملك الأردن، عبد الله الثاني، اليوم الاحد، مرسوما يقضي بحل مجلس النواب الاردني.

وجاء في القرار الملكي: إنه نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية.

ووفقا للدستور الأردني، توجب الفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور الحكومة على تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن قد حددت يوم الـ10 من تشرين الثاني المقبل موعدا للعملية الدستورية، على أن تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات النيابية القادمة في الـ6 من تشرين الأول.

PUKmedia عن وكالات‌

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