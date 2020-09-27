أهم الأخبار News Headlines for Today | Reuters
Feed created by FiveFilters.org
https://ara.reutersmedia.net/news/archive/topNews?date=today
مسؤولون: العاهل الأردني يحل البرلمان تمهيدا لانتخابات نوفمبر
https://ara.reutersmedia.net/article/topNews/idARAKBN26I0QB
الطرفان المتحاربان في اليمن يتفقان على أكبر تبادل للأسرى
https://ara.reutersmedia.net/article/topNews/idARAKBN26I068
بطريرك الموارنة في لبنان يحذر من "أخطار متعددة" في ظل عدم وجود حكومة
https://ara.reutersmedia.net/article/topNews/idARAKBN26I0LW
مقتل اثنين من أفراد قوات الأمن اللبنانية في اشتباك مع متشددين
https://ara.reutersmedia.net/article/topNews/idARAKBN26H0WB
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: نسعى إلى البناء على اتفاق تبادل الأسرى
https://ara.reutersmedia.net/article/topNews/idARAKBN26I0J9
مبعوث الأمم المتحدة: الطرفان المتحاربان في اليمن يتفقان على تبادل 1081 محتجزا وأسيرا
https://ara.reutersmedia.net/article/topNews/idARAKBN26I0FK
التيار الوطني الحر: السياسي اللبناني جبران باسيل مصاب بكورونا
https://ara.reutersmedia.net/article/topNews/idARAKBN26I0FH
سوريا تتهم أمريكا باستخدام العقوبات لخنق السوريين "مثل جورج فلويد"
https://ara.reutersmedia.net/article/topNews/idARAKBN26H12S
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أهم الأخبار News Headlines for Today) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أهم الأخبار News Headlines for Today) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).