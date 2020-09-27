2020/09/27 | 18:51 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أهم الأخبار News Headlines for Today | Reuters

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https://ara.reutersmedia.net/news/archive/topNews?date=today

مسؤولون: العاهل الأردني يحل البرلمان تمهيدا لانتخابات نوفمبر

https://ara.reutersmedia.net/article/topNews/idARAKBN26I0QB

الطرفان المتحاربان في اليمن يتفقان على أكبر تبادل للأسرى

https://ara.reutersmedia.net/article/topNews/idARAKBN26I068

بطريرك الموارنة في لبنان يحذر من "أخطار متعددة" في ظل عدم وجود حكومة

https://ara.reutersmedia.net/article/topNews/idARAKBN26I0LW

مقتل اثنين من أفراد قوات الأمن اللبنانية في اشتباك مع متشددين

https://ara.reutersmedia.net/article/topNews/idARAKBN26H0WB

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: نسعى إلى البناء على اتفاق تبادل الأسرى

https://ara.reutersmedia.net/article/topNews/idARAKBN26I0J9

مبعوث الأمم المتحدة: الطرفان المتحاربان في اليمن يتفقان على تبادل 1081 محتجزا وأسيرا

https://ara.reutersmedia.net/article/topNews/idARAKBN26I0FK

التيار الوطني الحر: السياسي اللبناني جبران باسيل مصاب بكورونا

https://ara.reutersmedia.net/article/topNews/idARAKBN26I0FH

سوريا تتهم أمريكا باستخدام العقوبات لخنق السوريين "مثل جورج فلويد"

https://ara.reutersmedia.net/article/topNews/idARAKBN26H12S

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