2020/09/27 | 18:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل نجل نائب وابن اخيه بانفجار استهدفه شمالي صلاح الدين

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