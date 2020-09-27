تعبر حاجز 43 الفاً… موقف وبائي “مرتفع” لإصابات كورونا في الرصافة بفارق اكثر من 200 عن الشفاء

2020/09/27 | 18:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.



عبد الغني الساعدي عن تسجيل 610 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 210 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.وقال الساعدي، في بيان: ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 610 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :– 210 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحيةقطاع النهروان 75 حالة.



قطاع الرصافة 39 حالةقطاع المدائن 27 حالة.



قطاع بغداد جديدة 42 حالةقطاع الاعظمية 27 حالة– حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية ـــــ 400•مدينة الصدر114 حالة محلة 543, 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557,569, 513, قطاع 41 , قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



قطع 74 , حي طارق .



الحبيبية , الكيارة , جميلة .



الجوادر , 523 , 556 , قطاع 7 .



541 , حي المهدي , قطاع صفر , 538 , 537 , 532 , 517 , 550 , 544حي البساتين, 345, 357 .



حب البساتين .



320 , 328 ,331 الشعب 19 حالة محلة 317, 337, , 335, 317, , الزراعي , حي اور ,333 , 357 , قرب النادي العربي , 359 , 345 •حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , المعسكر , قؤب دائرة الكهرباء , الزراعي , 771 , البلديات 19, 506 , , 508 ,502 , 504 , شارع فلسطين 8 حالات محلة 505, 503, •الامين 14 حالة محلة, 731, تجاوز , 733 , , 741 , 721 .



743•, تل محمد , بغداد جديدة 10 حالات محلة 701 •, الزعفرانية 29 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , سعيد ة , 958 , 949•905 , 906 , 909 , الكرادة 11 حالة محلة 903, 905, •, 302 , 310 , 314 , الاعظمية 11 حالة محلة, 314العبيدي 7 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , •الطالبية 7 حالات محلة 323 , 321 , •.



حي الزهراء 12 حالة محلة , 757 , 759 , الخنساء,.



ام الكبر والغزلان 6 حالات محلة 345 , 337 ,.



الراشدية 8 حالات / قرية عباسالحسينية 17 حالة محلة , 222 , 215 , الانتصار , بوب الشام , كميرة .



215 , 217 ,.



الرشاد 10 حالات محلة 771 , 752 , 772زيونة 7 حالات محلة 702 , 703 , 704 , 706.



الحرية حالتين محلة 418 , والكريعات 3 حالات محلة 336.



الفضيلية حالتين محلة 753 .



والغدير 14 حالات محلة 706 , 704 , 702 , 709.



البنوك 8 حالات محلة 321 , 319 , والكسرة 8 حالات محلة 302 ,.



المدائن 17 حالات / جسر ديالى / السايلو / الجمعية / الوردية / الجعارة.



المعامل حالتين محلة 779 , وسبع قصور حالتين / شار ابو علي ,حي النصر 7 حالات محلة 735 و حي البتول 6 حالات محلة 751 , 750والمعامل حالة واحدة الزراعي • الشماعية 3 حالات محلة 758,والكفاح حالتين محلة 125, 111• ام الكبر 3 حالات محلة 345,• حي القاهرة 7 حالات محلة 311, 309, 313, 318التاجي حالة واحدة الزراعي و• سبع ابكار حالتين محلة 332, 342• بسماية حالة واحدة عمارة 108واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 43198 توفي منهم1239 للاسف فيما اكتسب الشفاء 36656 ومتبقي قيد العلاج 5303”.ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

الشفاء: 410الوفيات: 2

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