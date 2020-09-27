اصابة نجل نائب واستشهاد ابن اخيه بانفجار استهدفه شمالي صلاح الدين

2020/09/27 | 19:01 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الاحد، باصابة نجل نائب واستشهاد ابن اخيه بانفجار استهدفه شمالي محافظة صلاح الدين.

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