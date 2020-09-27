2020/09/27 | 19:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واخ_ بغدادكثفت هيئة الإعلام والاتصالات جولاتها الفنية لمتابعة جودة خدمات شبكات الهاتف النقال في محافظة ذي قار بالتزامن مع توافد الالاف من زائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام سيرا على الاقدام باتجاه كربلاء المقدسة.

وبحسب مدير مكتب الهيئة في المنطقة الجنوبية صفاء صالح مهدي، فقد تركزت الجولات في المناطق المحاذية لخط سير الزائرين المارين بمحافظة ذي قار، والتي تم تنفيذها برفقة ممثلين عن الشركات المشغلة لخدمة الهاتف النقال في المحافظة.

ووفقا للحكومة المحلية في ذي قار فان اكثر من 151 الف زائر مروا بالمحافظة متجهين الى مدينة كربلاء المقدسة سيرا على الاقدام قادمين من مختلف مدن محافظتي البصرة و ميسان المجاورتين.

واوضح ان الجولات الفنية التي اشترك فيها كوادر هندسية مختصة من هيئة الاعلام والاتصالات سجلت البيانات اللازمة لمراقبة جودة الخدمات المقدمة في مجال نقل المكالمات الصوتية ونقل البيانات 3G.

وتؤدي عملية التقاط المعلومات التشغيلية لاداء الشبكات العاملة في المنطقة الى تقديم البيانات اللازمة لتحسين الاداء التشغيلي لهذه الشبكات في الاوقات والمناسبات المختلفة.

واكد مهدي انه تم خلال هذه الجولات الفنية التوجيه ببعض الحلول الآنية للمشكلات الموجودة في بعض مناطق التغطية الخلوية، فضلا عن رفع تقارير فنية متكاملة للجهات المختصة.

يذكر ان هيئة الإعلام والاتصالات تستنفر جهودها لضمان كفاءة عمل الشبكات الخلوية العاملة في العراق بما يسهم في دعم الجهود الحكومية والشعبية في انجاح الزيارة الاربعينية التي تصادف نهاية الاسبوع المقبل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناصرية: الإعلام والاتصالات تكثف جولاتها الفنية لمتابعة اداء شركات النقال على طريق زائري الاربعينية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناصرية: الإعلام والاتصالات تكثف جولاتها الفنية لمتابعة اداء شركات النقال على طريق زائري الاربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).