2020/09/27 | 19:03 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعبوة ناسفة..استهداف رتل ينقل معدات للتحالف الدولي على طريق الحلة السريع

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