قضايا المؤتمر الاقتصادي - 3 - تاج السر عثمان

2020/09/27 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان تجربة صندوق النقد الدولي في السودان نواصل في هذا الجزء الأخير في قضايا المؤتمر الاقتصادي ، بإعادة نشر هذه الدراسة عن " تجربة صندوق النقد الدولي في السودان" .



يُعتبر صندوق النقد الدولي كارثة علي الاقتصاد السوداني ، منذ تنفيذ شروطه في العام 1978 ، كما هو معلوم تبلورت فكرة صندوق النقد الدولي في يوليو 1944 أثناء مؤتمرللأمم المتحدة في يريتون وودز ، وتأسس فعليا عام 1945، بعد أن وقعت عليه 29 د ......





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