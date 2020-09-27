ثانياً: الفلسفة الوجودية (3-5) - غازي الصوراني

2020/09/27 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني 26/9/2020الوجودية، هي مدرسة فلسفية، بدأت فعلاً وعملياً مع الفيلسوف كيركجورد، الذي وضع أسسها، وأشاد قواعدها،لكن الفلسفة الوجودية ليست نسقاً واحداً، فهي تتوزع على اتجاهين اساسيين: 1- الوجودية المؤمنة –كيركيجارد.



2- الوجودية الملحدة – جان بول سارتر.أهم سمات الفلسفة الوجودية المشتركة بين الاتجاهين: 1. النزعة الفردية، فالوجودية تبدأ من الانسان لا من الطبيعة.



2. الوجودية تقول ب ......





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