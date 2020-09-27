زمن موناليزا الحزينة: الفصل الثامن/ 5 - دلور ميقري

2020/09/27 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري حلّ الفرحُ في حياة أصغر أبناء المرحوم الحاج حسن، عاماً على أثر فجيعته بصديقه ولاتو.



قبل ذلك، حينَ دلّ شقيقَهُ الكبير على العروس المطلوبة، فإن والدتهما علّقت بنبرة مشفقة: " وأنت يا جمّو، ألا تفكّر بالزواج وقد تجاوزتَ الثلاثين؟ ".



حينَ شرَعَ شقيقه بمشروع زواج جديد، عقبَ وفاة امرأته الأولى، عادت السيّدة سارة لتطرح نفسَ السؤال على أصغر أبنائها.



عند ذلك، أبهجَ هذا قلبها بأن ذكرَ لها في شيء من التردد وا ......





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