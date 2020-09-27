2020/09/27 | 19:05 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).