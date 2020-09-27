2020/09/27 | 19:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

أعلن الحشد الشعبي، الاحد، دخول خطة زيارة الاربعين الامنية في ديالى حيز التنفيذ فيما اشار الى استنفار 3 الاف مقاتل لتنفيذ محاورها.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني لـ /المعلومة/، انه “ابتداء من مساء اليوم دخلت خطة زيارة الاربعين الامنية في ديالى حيز التنفيذ”، لافتا الى أن “الحشد بدأ بالانتشار في القواطع المحددة له وخاصة تامين الطرق الرئيسية التي يسلكها الزوار المتوجهين سيرا على الاقدام الى كربلاء لاداء مراسيم الزيارة”.

واضاف، ان “3الاف مقاتل من الحشد الشعبي جرى استنفارهم لاداء مضامين الواجبات المناطهم بهم في 6 قواطع يمر بها زوار الأربعين”، مؤكدا بان “الخطة تجري ادارتها من خلال غرفة عمليات عليا تشارك بها كل القوات الامنية”.

وتعد خطة زيارة الاربعين من اكبر الخطط الامنية في ديالى وتجري لحماية عشرات الالاف من الزوار المتوجهين سيرا على الاقدام الى كربلاء المقدسة.



انتهى25ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يستنفر 3 الاف من عناصره لتأمين زيارة الأربعين في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يستنفر 3 الاف من عناصره لتأمين زيارة الأربعين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).